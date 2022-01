Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore della Roma, Ainsley Maitland-Niles ha parlato della nuova avventura: "Sono convinto che sia io che Sergio Oliveira porteremo questa mentalità per vincere tutti insieme. Il club ci chiede di vincere, se non lo facciamo non siamo contenti. Dobbiamo tornare al successo per tornare a sorridere ed essere felici".