Non solo Dzeko. Fonseca è in ansia pure per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Colpita da un focolaio di Covid, la Roma ora spera di recuperare il prima possibile i propri pezzi. E' particolarmente delicata la situazione del centrocampista e vice capitano, che avendo accusato anche dei lievi sintomi, non dovrebbe riuscire a tornare prima di inizio dicembre, saltando così la delicata trasferta a Napoli. Comunque a metà settimana il 7 giallorosso effettuerà il primo tampone, che saprà dire di più sui tempi di recupero.