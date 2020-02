Mkhitaryan si è visto più in infermeria che in campo. L'armeno ora spinge per tornare ma ancora si allena a parte a seguito dell'ennesimo problema muscolare. Potrebbe tornare tra i convocati venerdì col Bologna ma per vederlo in campo dal 1' probabilmente bisognerà attendere il 15 febbraio con l'Atalanta o addirittura il 20 contro il Gent in Europa League.