Ieri Leonardo Spinazzola si è allenato sul campo di Trigoria. Ma chi spera di rivederlo a breve deve arrendersi. Il terzino azzurro non tornerà a disposizione prima di marzo con probabile ritorno dal 1' dopo l'ultima sosta. Anche per questo Mourinho sta insistendo con Maitland-Niles alto a sinistra. Una brutta notizia per la Roma ma soprattutto per la Nazionale che dovrà rinunciarci in vista dei play off.