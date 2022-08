Nicolò Zaniolo, costretto a lasciare il campo a fine primo tempo ieri sera contro la Cremonese per una lussazione alla spalla sinistra. Fatti gli accertamenti clinici del caso, è arrivata poi la diagnosi: lussazione della spalla, con il giocatore che sarà costretto a restare fuori per 3-4 settimane. Più facile che siano tre e non quattro, Zaniolo a causa di questo infortunio sarà, quindi, costretto a saltare le prossime partite contro Juventus, Monza, Udinese, Empoli e Atalanta più le prime due partite del girone di Europa League