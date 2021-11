La Roma, vista la concorrenza per Zakaria, cambia obiettivo e mette nel mirino Florian Grillitsch. Come scrive Il Messaggero, il centrocampista austriaco dell’Hoffenheim è diventato il nuovo primo nome di Tiago Pinto: valutato 15 milioni di euro in estate, ora i tedeschi si dovranno accontentare di molto meno in quanto il 26enne è in scadenza di contratto.