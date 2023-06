Dopo Smalling e in attesa di El Shaarawy è arrivata l'ufficialità di un altro rinnovo nell'aria da mesi. Come si legge sul sito ufficiale del club giallorosso, infatti, “L’AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027". Il centrocampista è risultato il giocatore di movimento più impiegato da Mourinho quest'anno e al ritorno dagli impegni in Nazionale ha ratificato il suo matrimonio con la Roma. Previsto un adeguamento di stipendio importante che porterà il centrocampista a guadagnare 2,8 milioni a stagione più bonus.