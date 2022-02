Ammonta esattamente a 534,8 milioni di euro la somma investita dall’agosto del 2020 fino ad oggi dai Friedkin per la Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’investimento iniziale effettuato dai Texani per acquistare la società giallorossa è stato di 199 milioni di euro, a cui vanno aggiunti poi i 335,8 versati nelle casse del club per esigenze di “working capital” del gruppo. Anche per questo, al momento la Roma vive una crisi di liquidità sul mercato, infatti a gennaio sono stati spesi 2 milioni di euro per i prestiti di Maitland-Niles e Oliveira, finanziati dai 2 milioni arrivati dal Sassuolo per la cessione di Ciervo.