Esce un terzino, ne entra un altro. Che di nome fa Davide, come Santon che è vicino al Maiorca, ma di cognome fa Zappacosta e arriva dal Chelsea dove ormai era diventato un esubero. Il laterale destro ex Torino approda alla Roma con la formula del prestito secco per un anno. La trattativa coi Blues nata qualche giorno fa prevedeva anche il diritto di riscatto che potrà comunque essere inserito più avanti. Zappacosta torna quindi in Italia dopo due annate tra alti e bassi al Chelsea e guadagnerà 2,5 milioni a stagione. Le visite mediche sono fissate per domani a Villa Stuart, domenica sarà già convocato.





SPINTA PETRACHI - Petrachi conosce molto bene il giocatore, per averlo avuto con sé al Torino dal 2015 al 2017, prima che Zappacosta fosse ceduto al Chelsea. Proprio con i granata ha fatto vedere le cose migliori della sua carriera tanto da meritare la Nazionale. Il suo arrivo “libera” Florenzi che potrà essere impiegato quindi più avanti oltre a sostituire appunto il partente Santon.