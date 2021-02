Il nuovo acquisto diè stato ufficializzato lo scorso sabato, oggi per il Faraone sarà tempo di (ri)presentarsi come calciatore delladavanti alle telecamereSono stato fermo dopo la Nazionale, ho fatto il massimo per arrivare a una buona condizione. Mi serve ancora tempo per essere al top, ma ho già stilato un programma con i preparatori che aggiorniamo di giorno in giorno. C’è tanta voglia di ricominciare con la Roma.Sì, l’attacco non è stato stravolto più di tanto come posizioni. Ero abituato a partire largo a sinistra per poi accentrarmi, gli ho fatto presente che sono comunque a disposizione per tutti i ruoli.La concorrenza non è un problema, se c’è qualità vuol dire che c’è più possibilità di vincere.Molto bene, lo ho visto sereno come tutti i nuovi compagni. C’è un bellissimo clima. Edin è un giocatore di grandissima personalità, troverà da solo la strada per tornare al meglio. Sono dinamiche di spogliatoio che nascono e muoiono lì.Sappiamo le qualità di Edin, troverà da sè la strada per tornare ad essere un giocatore importante. Sono dinamiche di spogliatoio che sono nate e morte quel giorno.Molto particolare e condizionata dalla pandemia. Nonostante questo, sono riuscito a vincere un trofeo da protagonista sul campo: è un ricordo che mi porterò sempre dentro. Dopo la fine del campionato siamo stati fermi tanto, non è stato facile a livello calcistico. Sono tornato dove volevo essere con l’Europeo alle porte, sono felice di essere qui.Sono felice di essere qui, è stata un’accoglienza positiva. Sento come se non me ne fossi mai andato, qui ho costruito molto di più di un percorso calcistico e ho costruito rapporti anche fuori dal campo. Sono stato contentissimo di ricevere la fiducia di dirigenza e tecnico, hanno mostrato dea subito grande interesse e fiducia. ora sta a me ripagarli.Ripeto, non credo si sia stravolto più di tanto. Mancherà tantissimo l’incitamento dei tifosi, che soprattutto qui all’Olimpico sentiamo parecchio: spero torni tutto alla normalità.Conta tanto per tutto l’ambiente sentire la vicinanza del presidente, è una spinta per tutti noi. Ho visto grande disponibilità da parte di tutti, è una cosa positiva. Sta ai giocatori trovare la responsabilità di essere professionali.