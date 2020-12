Tra la Roma e Stephan El Shaarawy c’è al momento un ostacolo non da poco. Il motivo non risiede certamente nella volontà del giocatore, che da tempo sogna un ritorno nella Capitale per rilanciarsi anche in vista dei prossimi Europei, ma nelle richieste dello Shanghai Shenhua che non ha intenzione di liberarlo in prestito secco gratuito e pretende che il club giallorosso paghi un indennizzo.

La Roma non ha intenzione di pagare un prestito di 5 mesi. Ci sono ancora margini per trovare un accordo, magari inserendo un’opzione per il riscatto dell’intero cartellino di El Shaarawy a favore dei capitolini.