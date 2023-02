Non solo Nicolò Zaniolo, il mercato turco continua a guardare in casa Roma. Come riportato dal portale turco Sabah Spor, il Besiktas ha messo gli occhi su Stephan El Shaarawy. I dirigenti della squadra di Istanbul hanno incontrato sia il club giallorosso che il Faraone, ricevendo da entrambi una risposta negativa, quantomeno per un trasferimento entro il 18 febbraio (ultimo giorno di calciomercato in Turchia). L'esterno è in scadenza di contratto a giugno e l'eventuale trattativa per il suo passaggio al Besiktas è stata rimandata proprio a fine stagione. Con la Roma non si è ancora parlato di rinnovo ma la sensazione è che il matrimonio possa andare avanti anche se a cifre inferiori rispetto ai 3,5 milioni di euro l'anno percepiti ora da El Shaarawy.