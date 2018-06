Il mercato della Roma si muove anche in uscita. Il terzino destro brasiliano Bruno Peres dice no ai turchi del Besiktas e torna al Torino: prestito oneroso da 1,5 milioni con obbligo di riscatto per altri 6,5 milioni.



Intanto la Fiorentina sogna El Shaarawy. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il dg viola Corvino ha chiesto l'esterno offensivo ai giallorossi, che per ora rifiutano. Ma potrebbero cambiare idea con il possibile arrivo di Kluivert dall'Ajax. Per la porta il preferito resta Skorupski (l'ostacolo è la valutazione della Roma da 10 milioni), come secondo idea Rafael (si svincola dal Napoli).