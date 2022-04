La Roma esce indenne dal Diego Armando Maradona nel posticipo della 33esima giornata di Serie A. Al gol in apertura di Insigne, su rigore concesso per fallo di Ibañez su Lozano, ha risposto El Shaarawy in coda, precisamente al primo degli otto minuti di recupero concessi da Di Bello. Punto prezioso che consente ai giallorossi di mantenere il quinto posto in classifica. Per il Faraone è il terzo centro stagionale dopo i gol segnati a Sassuolo e Milan. Una statistica accomuna tutte e tre le marcature del numero 92 giallorosso. I suoi gol infatti sono arrivati tutti oltre il 90': al primo minuto di recupero contro Sassuolo e Napoli, al 93' contro i rossoneri.