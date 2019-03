Stephan El Shaarawy e la Roma un po' più lontani. Come scrive il Corriere dello Sport, al Faraone non è andata giù la presa di posizione di Ranieri che nel concitato intervallo di Ferrara ha preso, sostituendo l'ex Milan, le difese del bosniaco. Inoltre, c'è distanza sul rinnovo di contratto: El Shaarawy vuole essere trattato come un giocatore chiave, andando a guadagnare più degli attuali 2,5 milioni attuali. E senza Champions diventa dura.