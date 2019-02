La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della gara di domani sera contro il Bologna. Dopo il torello ed il riscaldamento, i giallorossi si sono concentrati su un lavoro tattico. El Shaarawy ha svolto lavoro individuale per poi unirsi al gruppo. Terapie per Schick e Karsdorp, individuale in campo per Ünder.