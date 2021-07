Doveva essere una serata tranquilla quella di, che il 12 febbraio scorso aveva fatto visita all'amico Alessio Cerci (attualmente svincolato) nel quartiere Eur di Roma. Chiacchiere e risate per trascorrere qualche ora in relax, o almeno così pensava.. Così il passante ha provato il grande 'colpo' lanciando un sampietrino - ritrovato poi dai poliziotti - contro il finestrino per rompere il vetro scappare con i soldi. Niente, il vetro è infrangibile e non si rompe.- In quel momento però dal cancello della villa esce proprioe alcuni passanti che 'aiutano' il giocatore a farsi giustizia: il referto medico del cileno recita frattura scomposta del piede e una costola rotta.. Sul certificato medico del giocatore sono riportate escoriazioni sulla nocca della mano e sul ginocchio.- Successivamente viene messo tutto agli atti, e l'imputazione iniziale di tentata rapina e lesioni rivolta al cinquantenne, in mancanza di atti di violenza, si trasforma in tentato furto e viene assolto dalle presunte lesioni. Al processo - inizialmente rinviato perché l'imputato non era in grado di parlare e muoversi - il passante cileno ammette le sue colpe specificando però di non aver fatto nessuna violenza.- Le deposizioni dei testimoni sono giudicate inattendibili perché le versioni non coincidono, così il giudice ha rinviato gli atti di quel procedimento alla Procura per valutare le lesioni riportate dall'imputato.. Nei prossimi giorni il giocatore della Roma verrà ascoltato sul fatto. Quella che doveva essere una serata tranquilla rischia di trasformarsi in un processo in tribunale.