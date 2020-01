Stephan El Shaarawy lancia messaggi alla Roma. Lo riporta Sky Sport, con l'esterno offensivo della Nazionale, ora allo Shanghai Shenhua, che ha parlato con il club giallorosso di un eventuale ritorno. Non è da escludere che i capitolini, oltre a Carles Perez, possano chiudere per un altro esterno: e l'ex Milan è una suggestione. Col giocatore che tornerebbe volentieri anche in ottica Euro 2020.