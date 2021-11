"Siamo dentro un processo di crescita che coinvolge tutti, c’è un programma ambizioso da parte della società e c’è grande voglia di riscatto". Sul sito ufficiale del club El Shaarawy rassicura tutti. Domenica sera la Roma affronterà il suo ex Genoa al Ferraris e sarà l’opportunità per rimettersi in carreggiata: "A livello di squadra dobbiamo rialzarci per tornare quelli che eravamo a inizio stagione. Non è stato un periodo semplice, ma solo preparando bene le partite e dando qualcosa in più sul campo, con la qualità e con il cuore, possiamo riprenderci. Il Genoa può essere una buona opportunità per rialzarci e fare un filotto di partite positive".





FRIEDKIN - Con 90 milioni spesi sul mercato e un tecnico come Mourinho, la proprietà ha dato un segnale forte in termini di ambizioni: "Ce la fanno sentire giorno dopo giorno, sono presenti e lo fanno attraverso i fatti, non solo con le parole: hanno preso uno degli allenatori più forti di sempre e non hanno esitato a investire su un calciatore del calibro di Abraham. Non era semplice gestire la situazione, perché dovevano sistemare diversi calciatori fuori rosa. Ogni giorno ci fanno capire quanto sia importante arrivare in Champions quest’anno e noi non possiamo far altro che ripagare la fiducia facendo al meglio il nostro lavoro".