a Roma torna in campo dopo la sconfitta contro la Juventus di sabato a Torino. I giallorossi sono chiamati a una pronta risposta, già domenica prossima quando all’Olimpico arriverà l’Udinese in una partita molto insidiosa. Fonseca dovrà fare a meno ancora di Smalling, che oggi ha lavorato a parte così come Pedro. Novità positive da El Shaarawy, che si è allenato in gruppo.