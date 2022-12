Stephan El Shaarawy vuole restare alla Roma. Lo ha assicurato lo stesso attaccante a Il Messaggero dopo l'amichevole contro il Casa Pia: "Il rinnovo adesso è l'ultima cosa a cui penso. Poi è chiaro, mi piacerebbe rimanere. A Roma sto bene ma l'obiettivo da perseguire, adesso, è quello del gruppo. Dobbiamo arrivare al traguardo che ci siamo prefissi ad inizio stagione. Mi riferisco alla Champions? Sì è il nostro obiettivo. Come lo era anche lo scorso anno anche se non siamo riusciti a centrarlo. Abbiamo però vinto un trofeo europeo e ora cercheremo di andare avanti il più possibile in Europa League".