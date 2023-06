Dopo Aouar e N'Dicka occhio a un altro parametro zero. Dal 30 giugno, infatti, sarà libero da vincoli contrattuali anche Roberto Pereyra, 32enne dell'Udinese. Risultano contatti diretti tra Tiago Pinto e l'entourage dell'argentino che in questa stagione ha segnato 5 gol e fornito 8 assist. Il Tucu, per curriculum, ruolo e sotto il profilo economico (guadagna 1 milione a stagione) potrebbe destare l’interesse dei capitolini che effettivamente stanno valutando l’offerta. Pereyra si svincolerà dall’Udinese ufficialmente venerdì 30 giugno. Il primo contatto risale a 3 settimane fa con la promessa di risentirsi a fine giugno. Il suo profilo piace anche alla Lazio e all'Inter.