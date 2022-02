È piena emergenza per la Roma di Josè Mourinho. E Nicolò Zaniolo non ha pace. Se contro il Sassuolo il centrocampista era rimasto fuori per squalifica, contro il Verona il numero 22 sarà quasi sicuramente out per un problema al quadricipite. Come se non bastasse, nell'elenco dei convocati non figurerà anche un altro titolarissimo, Henrikh Mkhitaryan, sarà sicuramente indisponibile per la partita di sabato. Esattamente come Eldor Shomurodov, e forse anche Carles Perez. Intanto Insomma, piove sul bagnato per lo Special One, considerano che saranno out pure Ibanez per infortunio e lo squalificato Mancini.