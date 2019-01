La Premier League continua a corteggiare Monchi e dopo le voci su un approccio (respinto) del Manchester United, a farsi avanti per lo spagnolo c’è l’Arsenal. Come riporta David Ornstein, giornalista della BBC, il ds romanista è in cima alla lista delle preferenze dei Gunners per rilevare la posizione di responsabile dello scouting e dell’area tecnica dopo l’annuncio dell’addio di Sven Mislintat: a partire dall’8 febbraio le strade dell’ex Borussia Dortmund e del club londinese si separeranno, un divorzio consumato dopo poco più di un anno e la dirigenza inglese sta sondando il terreno per trovare un successore. A Londra Monchi ritroverebbe Emery con cui ha vinto al Siviglia negli anni passati.