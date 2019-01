Con il suo libro “Mentalidad ganadora” Unai Emery ha provato a spiegare i segreti delle vittorie al Siviglia. Uno di questi era certamente Monchi, il direttore sportivo che ha cambiato per sempre la storia degli andalusi. Tra i due il legame è rimasto forte anche dopo aver lasciato il Siviglia, tanto che spesso il tecnico è stato accostato alla panchina dei giallorossi. In questi giorni si parla molto di una possibili ricostruzione della coppia, però all’Arsenal. A tal proposito, Emery non ha smentito che possa succede in futuro: “Monchi è un uomo che conosco molto bene e ho un bel legame con lui. Posso solo dirvi che è una brava persona".