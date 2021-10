La Roma si presenta alla settima giornata di campionato dopo l'ultima vittoria in Europa League contro gli ucraini dello Zorya: un 3-0 con l'obiettivo di cancellare il ko nel derby di una settimana fa. In campionato la squadra di Mourinho ha vinto tre delle ultime cinque partite, non ha ancora mai pareggiato e con 14 gol fatti ha un o dei migliori attacchi della Serie A. Oggi affronterà l'Empoli dell'ex Andreazzoli che arriva da due successi consecutivi contro Cagliari e Bologna che l'hanno fatto arrivare al decimo posto: sei gol fatti e due subiti in queste due gare, e anche per gli azzurri c'è ancora lo zero nella casella dei pareggi.



LE SCELTE - Mourinho ritrova Smalling dal primo minuto insieme a Mancini, a centrocampo conferma Darboe dopo la buona prova in Europa League e sulla trequarti torna Pellegrini che ha scontato il turno di squalifica nel derby per il rosso subito contro l'Udinese. Insieme a lui Zaniolo e Mkhitaryan, con Abraham unica punta. Nell'Empoli c'è il classe 2002 Viti al centro della difesa insieme a Romagnoli, l'ex Marchizza sulla fascia sinistra. Panchina per Bajrami, sulla trequarti gioca Henderson con Pinamonti e Di Francesco in attacco. Fuori Cutrone e Mancuso.



Roma-Empoli, le formazioni ufficiali:



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All.: Andreazzoli.