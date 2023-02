Dopo il ko in Coppa Italia la Roma torna in campo in campionato per la 21a giornata: sabato alle 18 è in programma la gara con l'Empoli, per la quale Mourinho ha due dubbi: il primo tra Matic e Tahirovic e l'altro sulla fascia destra con Celik in vantaggio su El Shaarawy. Nell'Empoli potrebbe debuttare Piccoli, che parte avanti a Satriano. La partita sarà visibile su Dazn.



Le probabili formazioni:



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Piccoli, Caputo. All.: Zanetti.