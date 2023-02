Tommaso Baldanzi è uno dei giovani più seguiti in Serie A: piace a Inter e Napoli, ma in un'intervista a Dazn il trequartista dell'Empoli rimane con i piedi per terra: "Se somiglio a Dybala? In una scala da uno a dieci lui è un dieci e io non sono neanche nella scala". Classe 2003, Baldanzi in questa stagione ha già segnato 4 gol prendendosi il posto da titolare nella squadra di Zanetti.