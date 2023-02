La Roma riabbraccia il campionato per dimenticare la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia. Di fronte c’è l'Empoli di Paolo Zanetti, per conquistare punti pesanti e non perdere terreno sulla zona Champions League. Per i toscani, sei risultati utili consecutivi (ultimo il 2-2 contro il Toro). Calcio d’inizio alle 18 all’Olimpico.



Di seguito le formazioni ufficiali:



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: José Mourinho.



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti.