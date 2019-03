Dopo le nove partite del lungo weekend, si conclude questa sera la. A scendere in campo, con fischio d'inizioallo Stadio Olimpico, sono. I giallorossi. alla prima del Ranieri-bis in panchina. sono chiamati a dare una risposta dopo le due sconfitte consecutive, nel derby e contro il Porto in Champions League, che hanno portato all'esonero di Di Francesco. Di fronte la squadra di Iachini, alla ricerca di punti per distanziare la zona retrocessione.La Roma è imbattuta da nove sfide contro l'Empoli in Serie A (6V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre. Tra le squadre affrontate almeno otto volte in casa in Serie A, l’Empoli è quella contro cui la Roma vanta la percentuale di successi più alta: 83%, grazie a 10 vittorie in 12 sfide (2N). Con la sconfitta nel derby contro la Lazio sono salite a sei le sconfitte in questo campionato della Roma, i giallorossi ne contarono solo sette nell’intera Serie A 2017/18. La Roma è imbattuta in casa in Serie A da sette partite (5V, 2N), parziale in cui ha sempre sia segnato che subito gol: 28 totali (4 di media a match).​: Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Schick.: Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.​