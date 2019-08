La priorità è il centrale di difesa, ma il colpo vero di un mercato fin qui non esaltante i tifosi della Roma se lo aspettano con la maglia numero 9. Dopo mesi di trattative, infatti, Edin Dzeko è ancora in giallorosso ma il futuro sembra comunque tinto di nerazzurro per il bosniaco che entro metà della prossima settimana dovrebbe accasarsi all’Inter. La pesante eredità dell’attaccante più prolifico dell’era americana potrebbe essere raccolta da Higuain, ma l’argentino nutre parecchi dubbi.





RISERVA DI LUKAKU - Higuain, infatti, è il nome pubblicamente dichiarato sia da Petrachi sia da Fonseca. L’unico per il quale è arrivato pure il benestare dell’altro club (la Juventus) con tanto di accordo economico: 9 milioni il prestito, 27 il riscatto. Il Pipita però continua a opporsi. Anche l’eventuale arrivo di Lukaku non sembra spaventarlo tanto più dopo la partenza di Kean e quella probabile di Dybala. Insomma: Gonzalo preferisce fare la riserva di Romelu che la prima punta della Roma. Una decisione non definitiva e che la Roma spera di cambiare da qui a Ferragosto. L’offerta al giocatore è sempre la stessa: quadriennale da 4,5 milioni più bonus a stagione.



UTOPIA ICARDI - Per qualche giorno pure il nome di Maurito ha accarezzato i sogni estivi dei tifosi. L’arrivo di Icardi alla Roma resta tuttavia quasi impossibile anche perché l’argentino ha voglia di giocare la Champions (Juve o Napoli). L’agente-moglie Wanda Nara ha ascoltato l’offerta della Roma e pur non rifiutandola nettamente la considera l’ultima delle possibilità per il marito che chiede almeno 6 milioni di ingaggio.



PIANO B - In assenza di colpi di scena (Mertens?), Petrachi dovrà lavorare a un’alternativa credibile per il dopo Dzeko. Il ds pensa così a una coppia di attaccanti visto pure l’ormai quasi certo addio di Schick. Il primo nome porta a Mariano Diaz, 26 anni e in uscita dal Real Madrid per 20 milioni. Il resto del budget (circa altri 10 milioni) potrebbe essere speso per Junior Moraes dello Shakthar, che l’anno scorso proprio con Fonseca ha segnato 19 gol in 27 partite.