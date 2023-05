IL TABELLINO

. Certo, a modo suo, con una difesa ad oltranza, senza terzini e con gli incerottati in campo,di una squadra che, per questo allenatore, si sarebbe buttata letteralmente nel fuoco.he, ai supplementari e in rimonta, ha battuto la Juve (2-1).con la Roma prima a fare barriera a centrocampo fino ad arretrare all’area di rigore e, infine, a chiudersi nei sedici metri sparando via la palla nella metacampo sguarnita, perché, Rui Patricio, ieri notte bravissimo su ogni tentativo dei tedeschi. E quando non ci sarebbe potuto arrivare, ci ha pensato la traversa (12’ tiro di Diaby, dopo una fuga su errore in uscita) a salvare lui i giallorossi.Il primo e unico tiro (fuori) è stato di Pellegrini, dopo un minuto e venti secondi. Poi solo Bayer che ha attaccato con tanti uomini e soprattutto con i due esterni Frimpong e Bakker. Infine, visto che non si approdava a nulla, Demirbay ha cominciato a tirare da fuori. In questa fase - seconda parte del primo tempo - i giallorossi facevano bene argine, ma non gestivano la palla in uscita e, anzi, regalavano troppe opportunità ai tedeschi.A complicare la situazione gli infortuni: prima di Spinazzola (dentro Zalewski) e poi di Celik (dentro Smalling con Bove esterno e Crsitante riportato a centrocampo). All’intervallo, invece, quello che aveva tutta l’aria di essere un cambio tattico: fuori Belotti (generosissimo) e dentro Wijnaldum. In panchina c’erano anche Dybala ed El Shaarawy, ma non avrebbero certo potuto giocare. E infatti non hanno giocato.perché per vincere bisogna segnare e le pochissime volte in cui i giallorossi si sono visti dall’altra parte del campo è stato per battere qualche calcio d’angolo o qualche punizione. E’ vero, Tah, con un acrobatico intervento, è riuscito a togliere una palla di Pellegrini per Mancini, ma è stato un episodio (nel primo tempo) e nemmeno troppo pericoloso.A metà ripresa Xabi Alonso ha fatto aumentare i giri al motore del Leverkusen e il solito sinistro di Demirbay ha chiamato Rui Patricio ad una parata decisiva (poi Mancini ha messo in angolo). Il muro della Roma si è alzato ancora una volta e il tecnico dei tedeschi ha inserito tre punte (Adli, Hlozek e Admiri), chiudendo con un inverosimile 2-4-4. Ma non c’era da scandalizzarsi, la Roma giocava con tutti gli effettivi sotto la linea della palla e quando rinviava, sapeva di doverlo fare nel vuoto.Alla luce dei fatti sono domande legittime, anche se non si può non considerare chesenza i suoi calciatori migliori. Può darsi che Dybala lo si veda a Budapest, ma la sensazione netta è cheUna cosa è chiara:. Non è successo solo in Germania, sono mesi che i giallorossi giocano al limite. Purtroppo, da qui alla finale, c’è pochissimo tempo (si gioca il 31 maggio) e recuperare Spinazzola o Celik sembra improbabile.Bayer Leverkusen-Roma 0-0Ammoniti: 45+3' Hincapié, 56' Palacios, 70' Bakker, 70' Ibanez, 89' Cristante, 90' Diaby, 90+7' Tapsoba, 90+7' Xabi Alonso, 90+9' Abraham.BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Tapsoba, Tah (86' Amiri), Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios (80' Hlozek), Bakker (74' Adli); Diaby, Azmoun, Wirtz, Diaby.A disp.: Pentz, Lomb, Hudson-Odoi, Fosu-Mensah, Azhil, Aourir.All.: Xabi Alonso.ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik (78' Smalling), Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola (34' Zalewski); Belotti (46' Wijnaldum), Abraham.A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Camara, Dybala, Missori, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.All.: Mourinho.Arbitro: Slavko Vinčić. Assistenti: Tomaž Klančnik - Andraž Kovačič. IV uomo: Irfan Peljto. VAR: Nejc Kajtazovic. AVAR: Matej Jug.Ammoniti: 45+3' Hincapié, 56' Palacios, 70' Bakker, 70' Ibanez, 89' Cristante, 90' Diaby, 90+7' Tapsoba, 90+7' Xabi Alonso, 90+9' Abraham.