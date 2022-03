Di nuovo ai margini e col contratto in scadenza nel 2023. Diogo Dalot torna in orbita Roma e potrebbe essere il secondo rinforzo di Tiago Pinto per la prossima stagione dopo il portiere Svilar dal Benfica. Il terzino, infatti, dopo un buon avvio con Rangnick è tornato tra le riserve non giocando nemmeno un minuto nelle ultime tre sfide del Manchester United. Esclusioni che potrebbero pesare anche in ottica Mondiale (Italia permettendo) e che cominciano a pesare per il 22enne che l’anno scorso accettò il prestito al Milan pur di giocare di più. Il suo impatto col calcio italiano è stato buono, per questo ogni offerta che arriva dall’Italia è ben accetta. A patto che non rinnovi con il Manchester ovviamente. Una eventualità da non escludere ancora.



NON SOLO ROMA - Oltre alla Roma c’è anche la Fiorentina sul terzino che può giocare sia a destra che a sinistra. Meglio di Maitland-Niles che a giugno verrà rispedito al mittente. Al suo posto, sempre dalla Premier, potrebbe arrivare proprio Dalot che (senza rinnovo) ha una valutazione vicino ai 10 milioni e che chiede circa 2,5 milioni a stagione. La Roma si è rifatta sotto e attende una risposta.