L'Eintracht Francoforte non rinnoverà il suo contratto in scadenza a fine stagione e la rottura degli ultimi giorni si trasformerà in multa e addio a fine anno. Filip Kostic è sempre più uomo mercato con l'Inter che si è ormai tirata indietro dopo l'acquisto di Gosens a gennaio, ma con Roma e Lazio ancora pronte a battagliare in un derby di mercato.