In una Roma particolarmente attenta ai ragazzi più giovani come si sta dimostrando la società dei Friedkin, questa sera nel match contro l'Helsinki Mourinho si è trovato spazio anche per Giacomo Faticanti. Esordio assoluto per il classe 2004, che diventerà maggiorenne solo il 31 luglio di quest’anno. Subentrato al posto del suo amico Volpato, partito da titolare in Finlandia