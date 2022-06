L'inno della Roma cantato in classe all'indomani della vittoria della Conference League sta creando ancora problemi. Dopo il caso avvenuto nella scuola "Caterina Usai", ora la denuncia arriva dal padre di un alunno della materna "Il Girasole Colorato". Il Comitato Consumatori Lazio ha fatto sapere che ha presentato un ulteriore esposto presso la Procura per i Minorenni di Roma. Nel comunicato appaiono altri dettagli: "La maestra, munitasi di stereo, cavi e bandiera della Roma e senza riguardo alcuno verso la sensibilità dei minori tifosi di altre squadre o addirittura non tifosi, ha inopinatamente ritenuto di dover festeggiare nei locali scolastici la vittoria della Società giallorossa nella Conference League, diffondendo l’inno romanista a tutto volume, sventolando il proprio stendardo, mettendo in atto comportamenti affatto inclusivi ed esorbitando oltremodo le prerogative didattiche assegnatele". Quindi, è stato richiesto alla Procura di verificare la veridicità dei fatti narrati, di disporre la sospensione cautelativa dell'insegnante e sottoporla ai test psico/attitudinali e di adottare ogni altro provvedimento a tutela dei minori.