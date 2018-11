Una tegola rischia di abbattersi sulla Roma di Eusebio Di Francesco, ripartita di slancio dopo la bella vittoria contro la Sampdoria. Alcune immagini televisive hanno carpito le ripetute espressioni blasfeme utilizzate dal difensore giallorosso Aleksandar Kolarov in un momento della partita. Un episodio che potrebbe essere segnalato al Procuratore federale ed essere sottoposto a prova televisiva, col rischio conseguente di una squalifica. Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, la Roma sarà impegnata a Udinese, ma nell'impegno successivo affronterà l'Inter.



Nel corso di questa stagione, le immagini tv hanno già svelato le bestemmie proferite dall'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in occasione del match con la Spal e del centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora nella partita con la Sampdoria. Per entrambi, il Giudice Sportivo ha comminato una giornata di stop.