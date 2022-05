Che futuro per Nicolò Zaniolo? Il fantasista della Roma dovrà decidere in fretta la prossima mossa per il suo futuro con il rinnovo di contratto che non ingrana e le ipotesi Milan e Juventus sul tavolo ma senza grosse possibilità di spesa. Forzare la mano in un senso o nell'altro? Sarà una prima parte di estate di grandi riflessioni per Zaniolo.