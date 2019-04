La Roma arriva da due ko consecutivi ma ancora può sperare nel quarto posto, che resta a soli 4 punti. Basta passi falsi però, a cominciare dalla gara interna con la Fiorentina che, dal canto suo, già non ha più nulla da chiedere a questo campionato ed a è digiuno di vittorie da 5 giornate. I bookie dicono Roma, favorita a 2.00, a 3.75 la vittoria della viola, il pareggio viaggia a 3.50. Puntano sul successo romanista anche gli scommettitori, il 70% ha scommesso sul segno 1. La difesa giallorossa dovrà fare particolarmente attenzione a Muriel, che alla Roma ha segnato sei gol, la sua vittima preferita in Serie A: la rete del colombiano è proposta a 2.50. Dzeko non segna da 11 match casalinghi, record negativo per lui. Con la viola potrebbe interrompersi l’astinenza dal gol, la sua rete è infatti a 2.10, sale a 10.00 se combinata all’assist di Zaniolo.