Nuova opportunità per fare domande ai giallorossi: sull’account Instagram della Roma, il difensore argentino Federico Fazio ha risposto ad alcune curiosità dei tifosi. Ecco le sue dichiarazioni:



Cosa avresti fatto se non fossi diventato calciatore?

Finita la scuola avevo cominciato la facoltà di medicina, quindi forse sarei diventato un bravo dottore! (ride, ndr)



Perché ti chiamano “Comandante”?

Il primo a chiamarmi così è stato un ragazzo dell’ufficio stampa e poi è rimasto così, il Comandante.



Qual è il compagno di squadra più simpatico?

Il più simpatico della squadra è Diego Perotti (ride, ndr). Con lui rido tantissimo, ormai lo conosco abbastanza.



Il miglior momento con la maglia giallorossa?

Il momento più bello di tutti è stata l’ultima partita di Totti. Vivere la sua ultima partita insieme a lui è stato un momento indimenticabile per lui, per i tifosi e per me.



Il tuo piatto romano preferito?

La cacio e pepe