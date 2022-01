Federico Fazio è pronto a lasciare la capitale dopo 5 anni e mezzo e ritrova Walter Sabatini che lo aveva portato in Italia nel 2016. L’ex Siviglia è vicinissimo alla Salernitana che lo prenderà a zero con 6 mesi di anticipo e parte dello stipendio ormai pagato dalla Roma. Fazio era da tempo ai margini della prima squadra. Anche la scorsa stagione pochissime le partite giocate, soltanto in emergenza totale è stato messo titolare da Fonseca. Con la Roma 127 presenze e 11 gol, indimenticabile l’annata con Di Francesco con la finale di Champions League sfiorata.