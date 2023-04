Una coppia così ce l'hanno in pochi. In Italia, ma anche in Europa, che la Roma ha conosciuto quest' anno, spingendosi fino ai quarti di finale Uefa Women's Champions League, fino alla doppia sfida con il fortissimo Barcellona.Una coppia costruita da Bavagnoli, ben assemblata da Spugna, una certezza dal punto di vista offensivo.tra Regular Season e Poule Scudetto, ai quali vanno aggiunti i cinque centri in Europa (4 per l'ex Brescia, uno per la compagna sudamericana).Per Giacinti Roma ha rappresentato una rinascita.e il passaggio in prestito alla Fiorentina.. O meglio, è semplicemente tornata a fare quello che è il suo mestiere, quello che ha sempre fatto, con le maglie di Atalanta, Napoli, Seattle, Mozzanica, Brescia, Milan e Fiorentina, ovvero segnare tanti gol. Prima di sbarcare nella Capitale aveva sul curriculum 233 presenze e 182 gol realizzati in Serie A e il titolo di miglior marcatrice del campionato italiano per tre stagioni. Roma è stata la piazza giusta per tornare grande.Lo è Andressa del Brasile, con il quale ha giocato più di 100 partite. L'ultima nella Finalissima, il match tra le verdeoro e l'Inghilterra giocato a Wembley, tra chi ha vinto la Copa America e chi ha conquistato l'Europeo. A Roma la brasiliana classe 1992 è arrivata nel 2019, dopo aver illuminato, tra l'altro, anche in Francia, al Montpellier, e in Spagna, con il Barcellona.Che ha affrontato con entusiasmo. Ha messo al servizio di tutti la sua esperienza eAndressa è imprescindibile. E con Giacinti forma una coppia formidabile.