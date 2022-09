La Roma Femminile è scesa in campo per affrontare lo Sparta Praga nella sfida di ritorno del preliminare di Women's Champions League. La squadra di Spugna ha passato il turno grazie un secco 4-1 dopo il favorevole risultato dell'andata (2-1 in trasferta in favore delle giallorosse) e si è qualificata alla fase a gironi della competizione per la prima volta nella storia del club. In tribuna presente anche il general manager della Roma, Tiago Pinto, e il ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini. In Champions c'è anche la Juve.