Eusebio Di Francesco oggi compie 49 anni. Come regalo vorrebbe una piazza meno critica con la sua Roma, ma non fa drammi e continua a lavorare a dispetto di qualche acciacco: ieri è stato sottoposto a un piccolo intervento agli occhi come si legge sulla Gazzetta dello Sport.



Intanto osserva la crescita di Schick e Kluivert: entrambi si stanno facendo spazio, col ceco autore di un gran gol e l’olandese sempre più sicuro di sé. "L’inserimento procede bene – ha detto –. Con la Roma il mio obiettivo è diventare titolare in questa stagione. Non mi aspetto in questo momento di essere schierato in ogni gara, ma credo di essere nelle rotazioni. Imparo molto, cerco di abituarmi a un modo diverso di giocare a calcio il più rapidamente possibile. Alla Roma non mi sento né una prima né una seconda scelta: un po’ entrambe le cose. Ma ho già notato che qui sto diventando più completo come calciatore".