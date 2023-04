La Uefa, tramite una nota sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le prossime partite delle coppe europee. Per Roma-Feyenoord è stato scelto Anthony Taylor con Beswick e Nunn come assistenti. Sono tre i precedenti tra la Roma e il fischietto inglese: il bilancio è di due sconfitte e un pareggio. Molti di più invece i precedenti con José Mourinho, anche qui senza particolari gioie. Nel 2014 Taylor dopo un rigore solare non assegnato al Chelsea si era scusato con lo Special One al termine di un match tra i Blues e il Southampton. Un altro curioso precedente riguarda invece una conferenza stampa: ""E’ un ottimo arbitro ma sarà difficile per lui fare una buona partita, avrà molta pressione addosso”. Queste erano state le sue parole alla vigilia di un big match contro il Liverpool. La Federcalcio inglese non prese bene queste dichiarazioni tanto da multare Mourinho con un'ammenda di 50 mila sterline.