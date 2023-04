Il capitano e centrocampista del Feyenoord, Orkun Kokcu, intervistato dall'emittente televisiva olandese 'Nos', presenta il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma.



NON BENISSIMO - Esordisce cosi: "Mi piacciono partite del genere. Non ho mai paura". Però, evidenzia: "Devo dire che negli ultimi anni non è sempre andata bene", poi ribadisce: "Non ho mai avuto paura di questi incontri. Ho sempre avuto fiducia in me stesso. Quest’anno sta venendo fuori meglio”.



L'AVVERSARIO - Il centrocampista carica l'ambiente ma, al tempo stesso, predica calma: “Siamo fiduciosi. La Roma? E' ovviamente un avversario molto forte". Sull'atmosfera che attende gli olandesi allo stadio Olimpico, risponde così: "Quello che noi cerchiamo di creare al De Kuip con i tifosi, probabilmente lo creeranno anche loro".