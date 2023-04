Un affronto bello e buono verso la storia di Roma. I tifosi del Feyenoord hanno raggiunto Roma in queste ore nonostante il divieto di trasferta e non fanno nulla per nasconderlo. Una delle fanpage più seguite degli ultras della squadra di Rotterdam sta pubblicando, infatti, delle storie su Instagram in queste ore. "Ovunque andiate" hanno scritto fotografando il monitor dell'aeroporto con la scritta Roma Ciampino. Ma l'affronto è arrivato pochi minuti fa. I tifosi del club di Rotterdam, come riportato da alcuni scatti pubblicati sui social, hanno raggiunto Piazza di Spagna: "Ciao, ci siamo di nuovo". Questo il loro messaggio che riprende i fatti avvenuti nel 2015 quando distrussero la Fontana della Barcaccia. La paura è che questa notte le due tifoserie possano venire in contatto e scontrarsi. L'allerta è massima e la tensione resta alle stelle. Sono partiti intanto i controlli a tappeto infatti i tifosi sono stati già fermati dalle forze dell'ordine. Il centro della città sarà blindato e ci sarà la massima collaborazione tra alberghi e Polizia.