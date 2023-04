Un’impresa. Perché di tale si tratta. Alle ore 21, di scena allo Stadio Olimpico, la Roma di José Mourinho è chiamata ribaltare l’1-0 dell’andata, subito al De Kuip di Rotterdam, contro il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un match da non fallire assolutamente. Il club capitolino, a parte la sconfitta subita 7 giorni fa in Olanda, sta vivendo un ottimo periodo di forma in campionato. La formazione di Mourinho è attualmente quarta in campionato, in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il successo centrato contro l’Udinese è la settima vittoria senza subire gol nell’arco delle ultime otto partite ufficiali disputate in casa. Non sarà semplice superare lo scoglio rappresentato dal Feyenoord, in vetta alla classifica dell’Eredivisie, e sempre più vicino a riconquistare il titolo nazionale dopo 5 anni. Gli olandesi hanno incassato una sola sconfitta nel 2023, nella semifinale della Coppa d’Olanda contro l'Ajax. In caso di passaggio del turno, la Roma giocherà le semifinali l'11 e il 18 maggio contro la vincente di Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen (andata 1-1). La finale è in calendario il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.