Un match da non fallire, per continuare il sogno europeo. La Roma attende all'Olimpico il Feyenoord, sconfitto l'anno scorso nella finale di Conference League (a Tirana, vittoria 1-0 dei giallorossi grazie al gol di Nicolò Zaniolo, ora al Galatasaray), ma vittorioso 1-0 nel match di andata giocato sette giorni fa al De Kuip. José Mourinho ha recuperato Paulo Dybala, che ieri si è allenato in gruppo, ma la Joya non è al 100% e potrebbe partire dalla panchina. Per passare il turno i giallorossi dovranno realizzare due gol senza incassarli, ecco perché la formazione che potrebbe mettere in campo il tecnico sarà a trazione anteriore. Il Feyenoord è in salute, ha otto punti di di vantaggio su Ajax e PSV a cinque giornate dalla conclusione della Eredivisie e ha incassato una sola sconfitta nel 2023, nella semifinale della Coppa d’Olanda contro l'Ajax. Calcio d'inizio alle 21.



DOVE VEDERLA IN TV

La partita tra Roma e Feyenoord, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, si gioca allo Stadio Olimpico alle ore 21. Il match sarà trasmesso in tv e streaming da Tv8, Sky Sport Football, Now e DAZN.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.



FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh; Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.