La Uefa ha designato gli arbitri per le gare di ritorno dei quarti di finale in Europa League di giovedì sera con inizio alle ore 21. Roma-Feyenoord all'inglese Anthony Taylor, assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, con Robert Jones quarto uomo, Stuart Attwell e Chris Kavanagh al Var. Su Calciomercato.com tutti gli episodi da moviola.



ROMA-FEYENOORD ORE 21



Taylor

Beswick e Nunn

IV Uomo: Jones

VAR: Attwell

AVAR: Kavanagh



77' - ANNULLATO IL RADDOPPIO DI CRISTANTE - Il centrocampista giallorosso firma il 2-0 su assist di Abraham ma l'arbitro Taylor ravvisa un fallo per spinta dell'inglese ai danni di Trauner. Forti dubbi sulla decisione arbitrale. Il VAR, ricordiamo, non può intervenire su questa decisione di campo: vale la valutazione sul terreno di gioco.



33' - MINI RISSA, ESPULSO FOTI - Gimenez cade a terra dopo un contatto con Llorente - che viene poi ammonito - e con il vice di Mourinho, Foti, che, alzatosi dalla sua panchina, ha trattenuto il giocatore olandese. Si scatena un parapiglia per questa intromissione ed il vice allenatore del club capitolino viene espulso.



25' - IL FEYENOORD CHIEDE UN RIGORE - Kokcu pesca in area Szymanski che ci prova di testa ma trova l'opposizione di Llorente. Proteste degli olandesi per un possibile fallo di mano del difensore giallorosso ma Taylor lascia proseguire.